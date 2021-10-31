Главный тренер азовцев Остап Маркевич с оптимизмом смотрит на свою команду, несмотря на длительную безвыигрышную серию и последнюю строчку в турнирной таблице УПЛ.

"Следует рассматривать две игры с Динамо в комплексе. То, что мы показали во втором тайме Кубка, и теперь, наверное, было неслучайным. Есть перспектива, игра.

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Я считаю, что это вдохновляет нас с оптимизмом смотреть в будущее. Единственное, чего не хватает – ресурсов. Чисто физически. Если сравнивать с Динамо. Показательно было то, что после 65-й минуты соперник создал у наших ворот три момента. Видно было, что команду просто покинули силы. Это факт, с которым мы ничего не можем сделать.

Несмотря на то, что в наш адрес идет много критики, я считаю, что мы заслуживаем хорошего слова", – сказал Маркевич в комментарии программе "УПЛ ONLINE".

Напомним, в матче 13-го тура УПЛ Мариуполь уступил Динамо 2:3 и потерпел шестое поражение подряд.

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