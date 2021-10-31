Головний тренер азовців Остап Маркевич з оптимізмом дивиться на свою команду, попри тривалу безвиграшну серію і останню сходинку у турнірній таблиці УПЛ.

"Варто розглядати дві гри з Динамо у комплексі. Те, що ми показали у другому таймі Кубку, і тепер, напевно, було невипадковим. Є перспектива, гра.

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Я вважаю, що це надихає нас з оптимізмом дивитися в майбутнє. Єдине, що не вистачає – ресурсів. Чисто фізично. Якщо порівнювати з Динамо. Показовим було те, що після 65-ї хвилини суперник створив біля наших воріт три поспіль моменти. Видно було, що команду просто кинули сили. Це факт, з яким ми нічого не можемо вдіяти.

Незважаючи на те, що на нашу адресу йде багато критики, я вважаю, що ми заслуговуємо на добре слово", – сказав Маркевич у коментарі програмі "УПЛ ONLINE".

Нагадаємо, у матчі 13-го туру УПЛ Маріуполь поступився Динамо 2:3 і зазнав шостої поразки поспіль.

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