"Ванат разноплановый игрок, комбинационный. Манерой игры он мне напоминает Кейна, который сейчас защищает цвета Баварии. И сам может завершить атаку, и вывести на ударную позицию партнера.

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Где-то пока не хватает стабильности, но у него определенно есть все, чтобы стать топ-бомбардиром. Работа с мячом, техническая готовность, хитрость, агрессия, удар... Уже сейчас Ванат высоко поднял планку, но форварду важно забивать мячи, чего ему и желаю", – поделился Ищенко в интервью Footboom.

Отметим, что Ванат сыграл в 10 матчах этого сезона за Динамо, отметившись 4 голами и 5 ассистами.

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