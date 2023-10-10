"Оценка нападающего только одна – забитые голы и результативные действия. Сейчас наша атака, возможно, и не сияет, но есть в кого верить. Довбик в хорошей форме. Думаю, 1000%, что он будет играть в основе.

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Насчет Яремчука... Если тренер не поставит его за прежние достижения, то его не будет на поле в этих матчах. Пусть Роман на меня не обижается, но сейчас он не в том состоянии, чтобы играть в сборной Украины.

Мне нравится, как играет Ванат в Динамо. Он забивает, создает моменты, через него идет игра команды. Этот молодой игрок достоин получить шанс в матчах за сборную. Думаю, в ближайших матчах мы увидим на поле Довбика и Ваната. Кого-то немного больше по времени, кого-то – меньше", – сказал Воробей в комментарии УПЛ ТБ.

Напомним, Яремчук после перехода в Валенсию провел за испанский клуб 3 матча (119 минут) без результативных действий.

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