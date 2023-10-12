"Ванат різноплановий гравець, комбінаційний. Манерою гри він мені нагадує Кейна, який зараз захищає кольори Баварії. І сам може завершити атаку, і вивести на ударну позицію партнера.

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Десь поки що бракує стабільності, але в нього безумовно є все, щоб стати топ-бомбардиром. Робота з м'ячем, технічна готовність, хитрість, агресія, удар... Уже зараз Ванат високо підняв планку, але форварду важливо забивати м'ячі, чого йому і бажаю", – поділився Іщенко в інтерв'ю Footboom.

Зазначимо, що Ванат зіграв у 10 матчах цього сезону за Динамо, відзначившись 4 голами та 5 асистами.

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