Де Лаурентис предпринял очередную попытку договориться с Антонио Конте возглавить Наполи. Об этом информирует инсайдер Джанлука Ди Марцио, не сообщая реакции экс-тренера Ювентуса, Челси, сборной Италии, Интера и Тоттенхэма. Ранее Конте отказался возглавлять Наполи по ходу сезона.

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Согласно источнику, также Де Лаурентис провёл встречу с бывшим тренером Марселя Игором Тудором, который славится тем, что ставит своим командам футбол "по Гасперини" и делает упор на сильную физическую подготовку. Сообщается, что встреча между мужчинами состоялась в Риме, по ее итогам президент предложил Тудору однолетний контракт..

Летом Наполи возглавил Руди Гарсия. В двух последних матчах чемпион Италии не сыграл вничью с Унионом в Лиге чемпионов и проиграл Эмполи в Серии А.

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