Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс не полишає спроб заманити Антоніо Конте в Неаполь.

Де Лаурентіс зробив чергову спробу домовитися з Антоніо Конте очолити Наполі. Про це інформує інсайдер Джанлука Ді Марціо, не повідомляючи реакції екс-тренера Ювентуса, Челсі, збірної Італії, Інтера і Тоттенхема. Раніше Конте відмовився очолювати Наполі по ходу сезону.

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Згідно з джерелом, також Де Лаурентіс провів зустріч із колишнім тренером Марселя Ігором Тудором, який славиться тим, що ставить своїм командам футбол "по Гасперіні" і робить наголос на сильну фізичну підготовку. Повідомляється, що зустріч між чоловіками відбулася у Римі, за її підсумками президент запропонував Тудору однорічний контракт.

Влітку Наполі очолив Руді Гарсія. У двох останніх матчах чемпіон Італії зіграв унічию з Уніоном у Лізі чемпіонів і програв Емполі в Серії А.

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