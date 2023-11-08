Во время первого тайма болельщики Наполи забросали гостевой сектор петардами и фейерверками. Унион посредством своих социальных сетей осудил подобное поведение неаполитанских тифози, а комментатор Sky Маурицио Компаньони заявил о том, что если подобная агрессия в адрес немецких фанатов продолжится, главный судья встречи приостановит матч.

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В первом тайме Наполи дважды поразил сетку ворот гостей: на 33-й минуте забил Замбо-Ангисса, а на 39-й отличился Политано. Однако первый гол неаполитанцев был отменён из-за фола Ди Лоренцо в голевой атаке – VAR сообщил о том, что капитан "адзурри" нарушил правила против Жерома Русильйона. Что касается гола Политано, то он получился "грязным": Юранович, пытаясь выбить мяч из своей штрафной, угодил в Маттео – вингер Наполи и сам не ожидал, что снаряд срикошетит точно в ворота.

После перерыва Наполи прижал своего соперника, но пропустил в контратаке. Русильйон длинной передачей вперёд запустил Фофана на свободное пространство, и 20-летний форвард не пожадничал - покатил на Шеральдо Беккера. Но Мерет с ударом нидерландца справился, а вот с добиванием Фофана – нет. Так арендованный у Челси ивуариец был вознаграждён. Этот гол стал для него дебютным в составе берлинцев.

Гол Фофана шокировал хозяев, и они так и не сумели оправиться от этого. Более того, команда Руди Гарсии потеряла ещё и одного из своих лидеров – Лоботка неудачно упал на газон и травмировал руку.

Унион, в свою очередь, прервал свою 12-матчевую серию поражений. Берлинцы уступили РБ Лейпциг, Вольфсбургу, Реалу, Хоффенхайму, Хайденхайму, Браге, дортмундской Боруссии, Штутгарту (дважды), Наполи, Вердеру и Айнтрахту, но сумели выстоять в Неаполе.

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