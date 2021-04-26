Наполи уверенно победил Торино и поднялся в зону Лиги чемпионов
Наполи в рамках 33-го тура Серии А торжествовал над двумя туринскими клубами, переиграв Торино и потеснив Ювентус с четвёртой позиции в таблице.
Чемпионат Италии 2020/21, 33-й тур
Торино – Наполи – 0:2
Голы: Бакайоко, 11, Осимхен, 13
Удаление: Мандрагора, 87 (Торино)
Лацио – Милан – начало в 21:45
Поединок между Торино и Наполи имел огромное турнирное значение для обеих команд. Неаполитанцы в случае победы поднялись бы в зону ЛЧ, а туринцы могли оторваться от зоны вылета на три очка. Игра проходила в Турине, но хозяевам родные стены отнюдь не помогли: уже на 11-й минуте Бакайоко дальним ударом вывел гостей вперёд, а на 13-й Осимхен воспользовался обрезкой защитников, реализовав выход один на один – 0:2!
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В конце первого тайма Политано мог и разгром устроить, однако его выстрел попал в штангу. После перерыва же команды демонстрировали равный футбол, периодически создавая неплохие моменты, однако сложные погодные условия и отличная игра голкиперов не позволили забить ещё один гол. После удаления Мандрагоры на 87-й минуте интрига покинула этот матч окончательно. Финальный свисток зафиксировал победу Наполи.
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