Наполи в рамках 33-го тура Серии А торжествовал над двумя туринскими клубами, переиграв Торино и потеснив Ювентус с четвёртой позиции в таблице.

Чемпионат Италии 2020/21, 33-й тур

Торино – Наполи – 0:2

Голы: Бакайоко, 11, Осимхен, 13

Удаление: Мандрагора, 87 (Торино)

Лацио – Милан – начало в 21:45

Поединок между Торино и Наполи имел огромное турнирное значение для обеих команд. Неаполитанцы в случае победы поднялись бы в зону ЛЧ, а туринцы могли оторваться от зоны вылета на три очка. Игра проходила в Турине, но хозяевам родные стены отнюдь не помогли: уже на 11-й минуте Бакайоко дальним ударом вывел гостей вперёд, а на 13-й Осимхен воспользовался обрезкой защитников, реализовав выход один на один – 0:2!

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В конце первого тайма Политано мог и разгром устроить, однако его выстрел попал в штангу. После перерыва же команды демонстрировали равный футбол, периодически создавая неплохие моменты, однако сложные погодные условия и отличная игра голкиперов не позволили забить ещё один гол. После удаления Мандрагоры на 87-й минуте интрига покинула этот матч окончательно. Финальный свисток зафиксировал победу Наполи.

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