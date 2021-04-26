Чемпіонат Італії 2020/21, 33-й тур

Торіно – Наполі – 0:2

Голи: Бакайоко, 11, Осімхен, 13

Вилучення: Мандрагора, 87 (Торіно)

Лаціо – Мілан – початок о 21:45

Поєдинок між Торіно і Наполі мав величезне турнірне значення для обох команд. Неаполітанці в разі перемоги піднялись би у зону Ліги чемпіонів (потіснивши Ювентус), а туринці могли відірватись від зони вильоту на три очки. Матч проходив у Турині, але господарям рідні стіни аж ніяк не допомогали: вже на 11-й хвилині Бакайоко дальнім ударом вивів гостей уперед, а на 13-й Осімхен скористався обрізкою захисників і реалізував вихід віч-на-віч – 0:2!

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Наприкінці першого тайму Політано міг і розгром влаштувати, однак його постріл влучив у стійку. По перерві ж команди демонстрували рівний футбол, періодично створюючи непогані моменти, однак складні погодні умови та відмінна гра голкіперів не дозволили забити ще один гол. Після вилучення Мандрагори на 87-й хвилині інтрига покинула цей матч остаточно. Фінальний свисток зафіксував перемогу Наполі.

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