Наполи уверенно одолел Верону и вплотную приблизился к Аталанте: 8-й тур Серии А, матчи субботы

Неаполитанцы дома одержали важную победу над Вероной (2: 0) и продолжили преследование лидеров чемпионата.

Чемпионат Италии, 8-й тур

Наполи – Верона – 2:0

Голы: Милик, 37, 67

Ювентус – Болонья – начало матча в 21:45

В Неаполе местная команда встречалась с Вероной. Подопечные Анчелотти могли пинять только на себя за не слишком уверенную игру и потерю очков с посредственными соперниками в чемпионате, расположившись на 4-й строчке до отчетного поединка. Впрочем, учитывая ничью Лацио и Аталанты, неаполитанцы могли немного улучшить свои позиции. В конце первого тайма Милик вывел свою команду вперед, замкнув прострел Луиса, а после перерыва оформил дубль с подачи со штрафного в исполнении Инсинье – 2:0. Больше голов зрители не увидели – уверенная победа Наполи, который продолжает преследовать Ювентус, Интер и Аталанту.

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