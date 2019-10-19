Упущенные моменты Малиновского, ливень голов и драматическая концовка в видеообзоре матча Лацио – Аталанта – 3:3

Англия — 19:18 934
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Эвертон – Вест Хэм: Ярмоленко стал жертвой "вируса ФИФА" в Ливерпуле – магия старых знакомых Украины, кризис лондонцев
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Аталанта феерически упустила победу над Лацио и шанс возглавить Серию А – Малиновский не реализовал несколько моментовИталия — 18:04 401
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Ярмоленко поразил легенду Вест Хэма – от украинца ожидают продолжения феерии в матче с ЭвертономАнглия — 11:50 314
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Шахтер разбил Колос: дубли Тайсона и Мораеса, 11-матчевая победная серия и 13 очков преимущества над ДинамоУкраина — 18 окт 537
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Кризовий МЮ першим відбере очки у Ліверпуля? Сульшер може зробити подвиг або повторити долю МоуріньюАнглия — 18 окт 318