Упущенные моменты Малиновского, ливень голов и драматическая концовка в видеообзоре матча Лацио – Аталанта – 3:3

Аталанта упустила победу над Лацио в гостевом матче 8 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор игры Лацио – Аталанта.

Аталанта сверхмощно провела первый тайм, отгрузив в ворота римлян три гола, и готовилась к спокойной игре во второй половине.

Однако, у игроков Лацио были свои планы относительно распределения очков в отчетной встрече. В течение двух минут Иммобиле и Корреа шокировали Малиновского и компанию, которые не ожидали подобного удара. Не смогли они собраться и под занавес матча – на 93 минуте Иммобиле заработал еще один пенальти и переиграл с "точки" Голлини.

Аталанта феерически упустила победу над Лацио и шанс возглавить Серию А – Малиновский не реализовал несколько моментов