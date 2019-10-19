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Упущенные моменты Малиновского, ливень голов и драматическая концовка в видеообзоре матча Лацио – Аталанта – 3:3

19:31 42 Читати українською
Упущенные моменты Малиновского, ливень голов и драматическая концовка в видеообзоре матча Лацио – Аталанта – 3:3
Лацио – Аталанта – 3:3 – видео голов и обзор матча

Аталанта упустила победу над Лацио в гостевом матче 8 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор игры Лацио – Аталанта.

69’ Чиро Иммобиле
70’ Карлос Хоакин Корреа
90+3’ Чиро Иммобиле
 
Луис Муриэль 23’
Луис Муриэль 28’
Алехандро Папу Гомес 37’
23’ Луис Муриэль
28’ Луис Муриэль
37’ Алехандро Папу Гомес
69’ Чиро Иммобиле
70’ Карлос Хоакин Корреа
90+3’ Чиро Иммобиле

Аталанта сверхмощно провела первый тайм, отгрузив в ворота римлян три гола, и готовилась к спокойной игре во второй половине.

Однако, у игроков Лацио были свои планы относительно распределения очков в отчетной встрече. В течение двух минут Иммобиле и Корреа шокировали Малиновского и компанию, которые не ожидали подобного удара. Не смогли они собраться и под занавес матча – на 93 минуте Иммобиле заработал еще один пенальти и переиграл с "точки" Голлини.

Аталанта феерически упустила победу над Лацио и шанс возглавить Серию А – Малиновский не реализовал несколько моментов

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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