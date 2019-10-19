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Наполі впевнено здолав Верону та впритул наблизився до Аталанти: 8-й тур Серії А, матчі суботи

20:53 56 Читать на русском
Наполі впевнено здолав Верону та впритул наблизився до Аталанти: 8-й тур Серії А, матчі суботи
Наполі – Верона – 2:0 / твіттер Наполі

Неаполітанці удома здобули важливу перемогу над Вероною (2:0) та продовжили переслідування лідерів чемпіонату.

Чемпіонат Італії, 8-й тур

Наполі – Верона – 2:0

Голи: Мілік, 37, 67

Ювентус – Болонья – початок матчу о 21:45

У Неаполі місцева команда зустрічалась з Вероною. Підопічні Анчелотті могли ображатись лише на себе через не надто впевнену гру та втрату очок з посередніми суперниками у чемпіонаті, розташувавшись на 4-й сходинці до звітного поєдинку. Утім, зважаючи на нічию Лаціо та Аталанти, неаполітанці мали змогу трохи покращити свої позиції. Наприкінці першого тайму Мілік вивів свою команду уперед, замкнувши простріл Луїса, а по перерві оформив дубль після подачі зі штрафного у виконанні Інсіньє – 2:0. Більше голів глядачі не побачили – упевнена перемога Наполі, що продовжує переслідувати Ювентус, Інтер та Аталанту.

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