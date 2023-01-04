В среду в чемпионате Италии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 16-й тур

Интер – Наполи – 1:0

Гол: Джеко, 56

Удинезе – Эмполи – 1:1

Голы: Перейра, 70 – Балданци, 3

Удаление: Акпа-Акпро, 79 (Эмполи, вторая желтая карточка)

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В последнем слоте игрового дня Интер принимал Наполи. Миланцы на собственном поле стремились остановить локомотив имени Спаллетти, который пока не потерпел ни одного поражения в текущем розыгрыше Серии А. В то же время, потеря очков "нерадзурри" фактически ставил крест на их шансах побороться за чемпионство (разрыв с Наполи составил бы уже 14 пунктов).

Первый момент возник у хозяев – на 4-й минуте Димарко после передачи Лукаку пробил мимо правой стойки. Дальше игра переместилась в центр – команды пытались выгрызать мяч на каждом клочке поля. В середине тайма Дармиан упустил отличный шанс открыть счет: после роскошной передачи от Джеко Маттео отправил мяч выше ворот. В конце тайма сначала Лукаку не хватило сантиметров после удара под дальнюю стойку, а через мгновение Димарко расстреливал в упор Мерета, но переиграть не сумел.

После перерыва Интер добавил и вышел вперед: Димарко промчался по левому флангу и навесил в штрафную – Джеко головой буквально вбил мяч в сетку, словно гвоздь в доску. Роскошно! Наполи кровь из носа пытался отыграться: Спаллетти пытался подобрать необходимый ключ к воротам соперника, жонглируя составом, однако в этот вечер удача была на стороне Интера. На последней минуте Распадори, казалось, сумеет спасти свою команду, но Онана каким-то чудом не позволил мячу попасть в сетку. Дебютное поражение партенопейцев в нынешнем сезоне Серии А, а Интер уже третий.

В еще одном матче Эмполи забил в ворота Удинезе уже на 3-й минуте. Капуто получил заброс за спины защитников на правый фланг в штрафную, отпасовал на Балданци и тот пробил в дальний угол мимо голкипера.

В середине тайма хозяева создали три момента подряд: Бету пробил головой над перекладиной, Волас послал сферу впритирку со стойкой, а Арслан неправильно рассчитал высоту ворот. Удинезе продолжил давить и уже Перейра в конце тайма попал в штангу после удара издалека.

После перерыва Саксесс мощно бил издалека – опять неточно. В конце концов, количество переросло в качество и в середине второй сорокапятиминутки Перейра сумел сравнять. За 10 минут до завершения матча Удинезе получил численное преимущество – Акпа-Акпро увидел перед собой вторую желтую карточку, оставив Эмполе вдесятером. Это, однако, никак не повлияло на конечный счет – боевая ничья.

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