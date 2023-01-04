У середу у чемпіонаті Італії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 16-й тур

Інтер – Наполі – 1:0

Гол: Джеко, 56

Удінезе – Емполі – 1:1

Голи: Перейра, 70 – Балданці, 3

Вилучення: Акпа-Акпро, 79 (Емполі, друга жовта картка)

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В останньому слоті ігрового дня Інтер приймав Наполі. Міланці на власному полі прагнули зупинити локомотив імені Спаллетті, який, наразі, не зазнав жодної поразки у поточному розіграші Серії А. У той же час, програш "нерадзуррі" фактично ставив хрест на їхніх шансах поборотися за чемпіонство (розрив з Наполі становив би вже 14 очок).

Перший момент виник саме у господарів – на 4-й хвилині Дімарко після передачі Лукаку пробив повз праву стійку. Далі гра перемістилась у центр – команди намагались вигризати м'яч на кожному клаптику поля. В середині тайму Дарміан втратив чудовий шанс відкрити рахунок: після розкішної передачі від Джеко Маттео відправив м'яч вище воріт. Наприкінці тайму спочатку Лукаку бракувало сантиметрів після удару під дальню стійку, а за мить Дімарко розстрілював впритул Мерета, але переграти не зумів.

По перерві Інтер додав і вийшов вперед: Дімарко промчав лівим флангом і навісив у штрафний – Джеко головою втокмачив м'яча у сітку, немов цвях у дошку. Розкішно! Наполі кров з носа намагався відігратись: Спаллетті намагався підібрати необхідний ключ до воріт суперника, жонглюючи складом, однак цього вечора фортуна була на боці Інтера. На останній хвилині Распадорі, здавалось, зуміє врятувати свою команду, але Онана якимось дивом не дозволив м'ячу потрапити у сітку. Дебютна поразка партенопейців у нинішньому сезоні Серії А, а Інтер вже третій.

У ще одному матчі Емполі забив у ворота Удінезе вже на 3-й хвилині. Капуто отримав закидання за спини захисників на правий фланг у штрафний майданчик, відпасував на Балданці і той пробив у дальній кут повз голкіпера.

В середині тайму господарі створили три моменти поспіль: Бету пробив головою над поперечиною, Волас послав сферу впритирку зі стійкою, а Арслан неправильно розрахував висоту воріт. Удінезе продовжив тисну і вже Перейра наприкінці тайму влучив у стійку після удару здалеку.

По перерві Саксесс потужно бив здалеку – знову неточно. Зрештою, кількість переросла в якість і в середині другої сорокап'ятихвилинки Перейра зумів зрівняти. За 10 хвилин до завершення матчу Удінезе отримав чисельну перевагу – Акпа-Акпро побачив перед собою другу жовту картку, залишивши Емполі вдесятьох. Це, однак, ніяк не вплинуло на кінцевий рахунок – бойова нічия.

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