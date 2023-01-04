Италия, Серия А, 16-й тур

Специя – Аталанта – 2:2

Голы: Гаяси, 8, Нзола, 31 – Хёйлунд, 77, Пашалич, 90+2

Торино – Верона – 1:1

Голы: Миранчук, 64 – Джурич, 45

Тоттенхэм сделал Аталанте предложение по поводу аренды Малиновского, – Corriere della Sera

В дерби украинцев Аталанта сумела спасти ничью с одним из аутсайдеров Серии А – Специей. Оба украинских полузащитника бергамасков – Руслан Малиновский и Виктор Коваленко, выступающий в аренде за "орлят", попали в заявку, но остались на скамейке запасных.

Хозяева вышли вперед уже в самом начале матча – Гаяси на мгновение опередил ошибившегося на выходе голкипера и результативно замкнул прострел с правого фланга. На 14-й минуте голкипер Специи Ерон Зут оказался на газоне после подката Дувана Сапаты и вернуться в игру уже не смог.

В середине тайма столкновение с Зутом аукнулось и для колумбийского форварда, так что замену пришлось делать уже Гасперини. Почти сразу Аталанта пропустила второй раз – Бурабия вывел Нзолу один на один со Спортьелло и анголец легко переиграл вратаря бергамасков. У гостей мало что получалось у ворот соперника: можно вспомнить разве что падение Хёйлунда во вратарской после контакта с Петаром Зовко – арбитр нарушения не увидел. Уже в добавленное время Нзола во второй раз вышел один на один, но Паломино в последний момент догнал М'Балу и в подкате выбил мяч из-под ноги.

После перерыва Специя снова пошла вперед. Нзола мог хоронить Аталанту, но после борьбы с защитниками из выгодной позиции пробил неточно. Вскоре он не успел откликнуться на прострел, запутавшись в собственных ногах. Беззубость Аталанты доходила до того, что кипер Специи выходил вплоть до центра поля, чтобы выбить мяч. На 60-й минуте Ампаду неожиданно для кипера пробил с разворота – сфера от колена Спортьелло влетела в сетку. К сожалению, VAR сигнализировал об офсайде.

За 15 минут до завершения матча Хейлунд получил мяч в штрафной, обыграл Кивиора и с острого угла пробил между ног кипера. Лука Готти сразу же бросил в бой Виктора Коваленко, а Гасперини решил спасать игру с помощью Малиновского, выпустив его на 82-й минуте. Руслан сразу оказался на газоне, получив по лицу от Николау. Хейлунд мог оформить дубль, но пробил мимо стойки, целившись в дальний угол. На 87-й минуте Коваленко отдал роскошный пас на партнера пяткой, но в самый ответственный момент тот просто поскользнулся и упал вместо того, чтобы пробить по воротам. Уже в добавленное время Пашалич смог сравнять, заставив стадион замолчать. Невероятная развязка!

В параллельном матче Торино принимал Верону. Первый тайм прошел при существенном преимуществе "быков", однако на перерыв они ушли уступая – за мгновение до свистка Джурич удачно замкнул подачу с углового, головой пробив под перекладину.

После отдыха Милан мог удваивать счёт, но после его удара мяч пролетел рядом с левой стойкой. В середине тайма хозяева сравняли – Миранчук отважился на дальний удар из-за пределов штрафной и сфера влетела под перекладину. Хозяева продолжали больше владеть мячом, однако Верона била при первой же возможности. В результат, поединок так и завершился боевой ничьей.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ