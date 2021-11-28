У рамках 14-го туру італійської Серії А Наполі на домашній арені впевнено здолав римський Лаціо. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

Натхненні відкриттям пам'ятника та новою формою на честь Марадони господарі з перших хвилин взяли м'яч під свій контроль. Ця обставина дозволила підопічним Спаллетті оформити швидкий гол.

Наполі презентував черговий комплект форми на честь Марадони

На 8-й хвилині Мертенс не зміг пробити після прострілу Лосано, але м'яч відскочив до Пйотра Зєліньскі, який потужним ударом пробив Рейну. Часу отямитися опоненту "партенопейці" не надали. Уже через три хвилини неаполітанці забили вдруге. Це Інсіньє втік у прорив лівим флангом і відкинув м'яч до півкола штрафного майданчика, де Дріс Мертенс замахом прибрав Ачербі та ударом під стійку не залишив шансів голкіперу – 2:0!

Навіть з подвійною перевагою Наполі продовжив грати першим номером. Хлопці Спаллетті змарнували ще низку нагод, поки Лаціо перебував у шоковому стані. Той же Лосано бив після флангового прориву, але м'яч пролетів над поперечиною. Натомість постріл Руїса заблокував оборонець.

"Орли" спробували повернутися до гри в середині першого тайму. Спершу Іммобіле на швидкості втік від Ррахмані й наважився пробити в ближній кут – Оспіна спокійно перевів м'яч на кутовий. А на 29-й хвилині колумбійський воротар показав дива реакції, коли Альберто бив у дотик після пасу Мілінковіча-Савіча, та витягнув "смугастого" з-під перекладини. Нарешті Ачербі виграв другий поверх на подачі з кутового, але каркас воріт врятував господарів від гола.

Оцінивши ризики, Наполі додав і забив втретє на 34-й. Руїс після стінки з Інсіньє перевів м'яч на правий фланг, Лосано відкинув під удар Мертенсу, а Дріс з льоту розкішно поклав м'яч у дальню дев'ятку – 3:0.

Після такої першої половини другий тайм виявився бідним на моменти. Наполі спокійно контролював хід гри, даючи римлянам мінімум можливостей забити бодай раз. Фактично Лаціо так і не зміг підібратися до воріт Оспіни після перерви.

Зарядись енергією нестримного футболу, переглядаючи улюблені матчі Ліги чемпіонів разом із коктейлями на основі преміальної Żubrówka Czarna! Дізнатись більше про Zubrowka Czarna та коктейлі тут.

Натомість неаполітанці грали на куражі, активно комбінували та намагалися доводити до ударів кожну з осмислених атак. На 60-й хвилині Рейна в стрибку врятував гостей після пострілу Руя. А ще за кілька хвилин стався і показовий епізод – запресингований неаполітанцями у власній штрафній зоні іспанець змушений був вибити м'яч в аут.

Добив "орлів" на 85-й хвилині Фабіан Руїс. Він отримав пас від Ді Лоренцо, змістився до центру й майстерно поклав у дальній нижній кут воріт Лаціо.

Завдяки цій перемозі Наполі в гордій самотності залишився лідером чемпіонату. В активі команди Спаллетті 35 очок. "Партенопейці" на 3 пункти випереджають Мілан, на 4 – Інтер.

Мілан несподівано програв Сассуоло, Рома втримала перемогу над Торіно, команда Коваленка поступилась вдруге поспіль