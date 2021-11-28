Итальянский Наполи продолжает чтить память величайшей легенды в клубной истории. Теперь "партенопейцы" подготовили новый вариант экипировки с портретом Диего Армандо Марадоны.

Аргентинец появился на третьем специальном комплекте формы, сообщает официальный твиттер клуба.

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Ээкипировку подготовили к первой годовщине смерти Марадоны. Форма похожа на основной вариант Наполи. Футболки комплекта голубого цвета дополняют портрет легенды и отпечаток его пальца. Наполи вышел в новой форме на матч 14-го тура Серии А против римского Лацио. В клубном магазине "партенопейцев" футболку можно приобрести за 150 евро.

Напомним, что Диего Марадона умер 25 ноября прошлого года из-за внезапной остановки сердца. В составе Наполи он провел 7 сезонов и завоевал 2 Скудетто, Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА 1988/89.

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