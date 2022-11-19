"Фанаты дают невероятную поддержку в Наполе. Я чувствую такую ​​любовь, что должен отдавать на поле все силы, чтобы отблагодарить их. В Неаполе все живут футболом. И старые, и малые. Они поют даже между таймами, слышно в раздевалку. Нет никаких оправданий, чтобы не выкладывать на все сто.

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Свое "спящее" празднование я подсмотрел у Стефа Карри. Люди считали, что у его команды нет шансов на титул в НБА, и показывали ему этот жест. А потом, когда он набирал ключевые очки, то праздновал таким образом. Наверное, хотел сказать, чтобы они заткнулись и ушли спать. Его команда выиграла, потому я подумал, что тоже могу использовать такой жест.

После каждого матча у меня в голове мысли, что я сделал недостаточно, что можно было лучше. Я еще ничего не добился. Впереди длинный путь. Очень хочу радовать фанатов, реализуя свои мечты", – цитирует Хвичу издание Football Italia.

Кварацхелия летом перебрался из Грузии в Наполи и через несколько месяцев стал звездой Серии А. У него 6 голов и 5 ассистов в 12 матчах чемпионата. Наполи лидирует в Серии А на расстоянии от конкурентов, а в Лиге чемпионов громил Ливерпуль.

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