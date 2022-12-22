Грузинський вінгер Хвіча Кварацхелія за пів року заробив новий контракт в Неаполі.

Кварацхелія влітку перейшов з батумського Динамо в Наполі та за пів року став зіркою Серії А. Хвіча відзначився 8 голами та 10 асистами в 17 матчах чемпіонату та Ліги чемпіонів.

Кварацхелія надихається зіркою НБА, тягнучи Наполі до чемпіонства

Наполі вже зараз пропонує грузину новий контракт до 2028-го. Неаполітанці готові подвоїти нинішню зарплату вінгера, яка складає 1,2 мільйона євро в рік чистими. Сторони вже веду перемовини.

Хвіча заслужив порівняння з легендою – його називають Кварадоною. Наполі завдяки його подвигам летить до першого Скудетто за 32 роки, відірвавшись від конкурентів на 8 очок.