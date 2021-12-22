Защитник Эвертона Люка Динь получил еще один вариант для продолжения карьеры.

Француз имеет плохие отношения с Рафаэлем Бенитесом и в январе будет искать новый клуб. В то же время Эвертон вот-вот должен подписать на его позицию Виталия Миколенко.

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Ранее сообщалось, что Диня не прочь приобрести Лестер и Ньюкасл, но Люка также может сменить чемпионат. В услугах 28-летнего француза заинтересован Наполи, сообщает Footmercato.

Заметим, что левый фланг защиты – одно из самых слабых мест в команде Лучано Спаллетти. Мариу Руй никогда не являлся игроком высокого уровня, а Фаузи Гулам после ряда сложных травм не может навязать конкуренцию даже португальцу.

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