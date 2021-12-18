Защитник Эвертона Люка Динь близок к уходу из мерсисайдского клуба в зимнее трансферное окно.

Ньюкасл и Лестер сразятся за Люку Диня в зимнее трансферное окно, сообщает The Mirror.

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У французского защитника произошел конфликт с наставником Эвертона Рафаэлем Бенитесом, из-за чего он не попадал даже в заявку команды в последних матчах. Добавим, что в Эвертон активно сватают Виталия Миколенко – защитник Динамо уже будто бы прошел медосмотр в клубе.

В текущем сезоне Динь провел за "ирисок" 15 поединков, в которых записал в свой актив 1 гол.

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