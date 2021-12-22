Захисник Евертона Люка Дінь отримав ще один варіант для продовження кар'єри.

Француз має погані стосунки з Рафаелем Бенітесом і в січні шукатиме новий клуб. Натомість Евертон от-от має підписати на його позицію Віталія Миколенка.

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Раніше повідомлялося, що Діня не проти придбати Лестер та Ньюкасл, але Люка також може змінити чемпіонат. У послугах 28-річного француза зацікавлений Наполі, повідомляє Footmercato.

Зауважимо, що лівий фланг захисту – справді одна з найслабших ланок у команді Лучано Спаллетті. Маріу Руй ніколи не був гравцем високого рівня, а Фаузі Гулам після низки складних травм не може нав'язати конкуренцію навіть португальцю.

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