Серия А, 3 тур

Аталанта – Монца – 3:0

Голы: Эдерсон, 34, Скамакка, 42, 62

Наполи – Лацио – 1:2

Голы: Зелиньски, 32 – Луис Альберто, 30, Камада, 52

Аталанта после шоковой терапии снова победила. Джан Пьеро Гасперини наконец-то решился выпустить новичков с первых минут, и они не подвели. Де Кетеларе снова с результативным действием. На этот раз бельгиец отдал ассист на Эдерсона. Скамакка продемонстрировал, почему бергамцы не пожалели на него почти 30 млн евро. Форвард оформил дубль. Это его первые голы почти за полгода.

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Похоже, Маурицио Сарри в Неаполе чувствует себя лучше, чем главный клуб этого города. Наполи на своем поле проиграл своему бывшему тренеру в прошлом году и не сумел отомстить на старте нынешней кампании. Действующие чемпионы были фаворитами, ведь уверенно выиграли два предыдущих матча. В то же время Лацио стартовал с двух сенсационных поражений. Однако результат игры решает отнюдь не статистика.

"Орлы" уже привычно отдали соперникам инициативу, но были готовы ужалить при первой же возможности. Такая появилась в середине первого тайма. Фелипе Андерсон поборолся на фланге и отпасовал на Луиса Альберто. Испанец гениально оценил момент – пяткой направил мяч в ближний угол, чего не ожидал вообще никто. Впрочем, с Наполи расслабляться нельзя. Уже через две минуты Осимхен восстановил равновесие.

Все должно было решиться во втором тайме. Лацио удалось быстро забить. Очередную контратаку точным ударом реализовал Камада. Задача "партенопейцев" стала максимально сложной. Соперник получил возможность сесть в глубокую оборону. Наполи пытался давить, обнажая тылы. Это привело к еще двум пропущенным. Повезло, что в обоих случаях Дзакканьи забрался в офсайд, а на игре работал VAR.

Стоит заметить, что Наполи смог организовать финальный штурм. Не хватало лишь акцентированного завершающего удара – все летело куда-то совсем мимо ворот. В конце концов, Лацио выстоял и набрал свои первые очки в сезоне, снова обыграв чемпионов.