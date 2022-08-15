Верона в рамках 1-го тура Серии А 2022/23 потерпела сокрушительное домашнее поражение от Напол (2:5). Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2022/23, 1-й тур

Верона – Наполи – 2:5

Голы: Лазанья, 29, Анри, 48 – Кварацхелия, 37, Осимхен, 45+3, Зелиньски, 55, Лоботка, 65, Политано, 79

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Верона в первом матче сезона принимала Наполи. Гости лучше начали встречу, упустив несколько хороших моментов в первые 25 минут – удары Осимхена, Кварацхелии и Лосано из пределов штрафной прошли мимо левой штанги. Хозяева наказали за расточительность голом на 29-й минуте, забитым в результате подачи с углового и скидки под замыкание Лазаньи. 1:0!

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Впрочем, уже на 37-й неаполитанцы сравняли счёт усилиями Кварацхелии – грузинский новичок партенопейцев прилетел на навес Лосано, пробив головой в левый нижний угол. 1:1! В компенсированное же к первому тайму время подопечные Лучано Спалетти ещё и вперёд вырвались, практически повторив гол Лазаньи – только теперь замыкал Осимхен. 1:2!

Через две минуты после перерыва Верона сравняла счёт благодаря удачному кроссу Фараони на голову Анри. К сожалению для хозяев, счастье снова длилось недолго. Всего через семь минут Кварацхелия вывел Лосано один на один с голкипером, а Ирвин пробил мимо него – 2:3!

На 65-й минуте шансы веронцев на камбэк начали падать до нуля: Лоботка открылся в центре, прошел с мячом до линии штрафной и эффектно положил его в дальний нижний угол – 2:4! На 79-й же минуте свежий Политано добил Верону пятым голом. За ним прилетел и шестой, однако его не засчитали из-за офсайда. В итоге финальный свисток зафиксировал победу Наполи со счетом 2:5!

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