"Фиалки" вырвали победу на последних секундах игры. Антигероем в составе новичка Серии А стал вратарь Ионуц Раду. Кипер Кремонезе несколько раз спасал команду, но подвел ее в ключевой момент.

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После навеса Роландо Мандрагоры румынский кипер допустил ужасную ошибку. Раду поймал мяч, но не удержался на ногах и упал с ним в ворота. Фейл вратаря лишил Кремонезе первого набранного балла в элите.

Права на Раду принадлежат Интеру, а за Кремонезе он играет на правах аренды. В прошлом сезоне ляп вратаря фактически лишил "нерадзурри" чемпионства – в матче с Болоньей за несколько туров до финиша румын "привез" гол в свои ворота и оставил Милан лидером.

К слову, визави Ионуца Раду – Пьерлуиджи Голлини – в этом матче тоже "отличился". Кремонезе сравнял счет прямым ударом с углового – голкипер, арендованный у Аталанты, явно не ожидал такого удара и выбил мяч уже после того, как он пересек линию ворот.