Ужасный ляп в стиле Кариуса и "сухой лист" – видео фейлов голкиперов в стартовом матче Серии А
Поединок Фиорентина – Кремонезе (3:2) в первом туре чемпионата Италии 2022/23 стал очень насыщенным.
"Фиалки" вырвали победу на последних секундах игры. Антигероем в составе новичка Серии А стал вратарь Ионуц Раду. Кипер Кремонезе несколько раз спасал команду, но подвел ее в ключевой момент.
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После навеса Роландо Мандрагоры румынский кипер допустил ужасную ошибку. Раду поймал мяч, но не удержался на ногах и упал с ним в ворота. Фейл вратаря лишил Кремонезе первого набранного балла в элите.
Права на Раду принадлежат Интеру, а за Кремонезе он играет на правах аренды. В прошлом сезоне ляп вратаря фактически лишил "нерадзурри" чемпионства – в матче с Болоньей за несколько туров до финиша румын "привез" гол в свои ворота и оставил Милан лидером.
К слову, визави Ионуца Раду – Пьерлуиджи Голлини – в этом матче тоже "отличился". Кремонезе сравнял счет прямым ударом с углового – голкипер, арендованный у Аталанты, явно не ожидал такого удара и выбил мяч уже после того, как он пересек линию ворот.