Моуринью закрыл Наполи на целый тайм

Наполи в этом сезоне фантастический: шикарные перфомансы в Лиге чемпионов, уверенная хода по Серии А. Если отбросить матч с Миланом (где повезло откровенно), команде Спаллетти вообще трудно что-то предъявить. Однако у неаполитанцев очень важен каждый элемент. Травмировался Ангисса – стало труднее проходить прессинг в центре поля.

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Как следствие, Наполи сегодня провалил первый тайм. Ндомбеле плохо продвигал мяч, а Кристанте прикрывал Зелински. Ни одного удара за 25 минут. Как только Ндомбеле принял нестандартное решение – гости заработали пенальти. Зелински тонко отдал обратно на француза, а тот упал после дуэли с голкипером. Но после просмотра VAR судья отменил 11-метровый.

Еще одна причина стартового провала – закрытый Кварацхелия. Грузин отлично стартовал в Италии (7 голов + 6 ассистов). Демонстрируя эффектность на уровне Марадоны, без преувеличения. Рома подготовилась: Карсдорп играл персонально против Хвичи и сдержал его (4 неудачных попытки дриблинга за полчаса), Манчини помогал, Кристанте страховал. Так хорошо Кварацхелию в Наполи еще не закрывали. Вот только после перерыва грузин все равно начал выкручивать соперникам суставы.

Беззубая Рома с мячом, стандарты не сработали

Рома остается главным удачником сезона. Римляне забили на 12 голов меньше, чем должны были в соответствии с системой xG. Формально подопечные Жозе Моуринью наиграли на лидерство в Серии А, но разместились за пределами топ-4. Однако португальца все равно не стоит сильно хвалить, ведь в позиционной игре Рома не выглядит обученной командой. И компенсирует всё классными стандартами.

"Волки" грамотно ограничивали Наполи до перерыва. Плотная игра в центре поля и хорошая реакция в переходных эпизодах (Камара действовал прекрасно). Проблема в том, что с мячом было мало идей. Все сводилось к выносам на ход быстрому Дзаньоло и попыткам заработать стандарт. Голов это не принесло. Абрахам и Дзаньоло плохо распоряжались свободным пространством.

А во втором тайме, когда Наполи наладил прессинг и контроль мяча, у хозяев вообще исчезли подходы к чужим воротам. Угловые и штрафные не пошли, а больше Рома ничего и не предложила. Два удара из пределов штрафной, 0.27xG, ни одного явного момента – слишком убого. Замена Абрахама на Белотти ничего не изменила. Даже когда нужно было отыгрываться, Рома не знала, что делать с мячом.

Осимхен продлил победную серию

Наполи после перерыва существенно прибавил. Гости немного изменили вектор атак, добавили разнообразия, больше начали играть через Лосано (мексиканца держали значительно хуже, чем Хвичу). Эльмас добавил креатива по сравнению с Ндомбеле, быстрее начал двигаться мяч, за Хвичей уже не всегда успевали. Результатом этого стали моменты Эльмаса, Жезуса, того же Лосано.

Судьбу встречи решил Осимхен. Первый шанс он упустил, а вторым воспользовался. Нигериец откликнулся на дальний пас Политано, полностью выиграл позиционную борьбу у Смоллинга и расстрелял ворота. Этот гол стал единственным в поединке. Наполи победил, набрал 26 очков и закрепился на вершине Серии А. Спаллетти до сих пор идет без поражений. Победная серия во всех турнирах составляет 11 матчей. Рома с 22 пунктами осталась пятой.