"Зимой мы планируем по меньшей мере три подписания. Я должен усилить оборону центральным и правым защитниками, чтобы у Ди Лоренцо был дублер. Также нужно подписать полузащитника, возможно, даже двух.

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Эльмас уже продан. Он хочет играть постоянно и не понимает, что можно бороться за место в старте, даже если сейчас ты не получаешь 90 минут. Зелиньски сказал, что хотел бы остаться в Неаполе навсегда. Но он поляк, поэтому, возможно, больше привык к туману, чем к солнцу и морю. Осимхен? Я говорил это раньше и повторяю – мы приближаемся к соглашению", – цитирует Де Лаурентиса Football Italia.

Эльмаса связывают с трансфером в РБ Лейпциг за 25 млн евро. Звезда сборной Северной Македонии забивал Украине в матче отбора на Евро-2024. А вот Осимхену СМИ предсказывают подписание нового контракта, где будет клаусула на 130 млн евро.

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