"Взимку ми плануємо щонайменше три підписання. Я повинен посилити оборону центральним та правим захисниками, щоб у Ді Лоренцо був дублер. Також треба підписати півзахисника, можливо, навіть двох.

Лунін повернувся на радари чемпіона Італії – джерело розкрило скромний цінник українця

Ельмас уже проданий. Він хоче грати постійно і не розуміє, що можна боротися за місце у старті навіть якщо зараз ти не отримуєш 90 хвилин. Зєліньскі сказав, що хотів би залишитися в Неаполі назавжди. Але ж він поляк, тому, можливо, більше звик до туману, ніж до сонця та моря. Осімхен? Я говорив це раніше і повторюю – ми наближаємось до угоди", – цитує Де Лаурентіса Football Italia.

Додамо, що Ельмаса пов'язують з трансфером у РБ Лейпциг за 25 млн євро. Зірка збірної Північної Македонії забивав Україні у матчі відбору на Євро-2024. Натомість Осімхену ЗМІ пророкують підписання нового контракту, де буде клаусула на 130 млн євро.

"Посварилися з Ліппі через цигарку, яку я випалив у роздягальні": тесля з меблевої фабрики, котрий виграв Лігу чемпіонів