Отношения 28-летнего мексиканца с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом ухудшились. Ирвинг Лосано может оказаться вне состава Наполи и не сыграть в текущем сезоне.

Наполи продлил контракт с одним из лидеров – футболист сыграл важную роль в чемпионском сезоне

Как сообщает Get football news Italy, вингер отказался продлевать соглашение с неаполитанцами. Лосано попросил Де Лаурентиса выставить его на трансфер. Впрочем, предложений по игроку так и не поступило. Президент Наполи пригрозил Лосано, что исключит его из состава команды. Новый менеджер Руди Гарсия осознает напряженность между 28-летним футболистом и президентом. Наставник работает над достижением достойного решения в ближайшее время.

Напомним, что Ирвинга Лосано Наполи купил у ПСВ за рекордные 45 миллионов евро. До прихода в команду Виктора Осимхена за 75 млн мексиканец был самым дорогим игроком в составе неаполитанцев. Лосано за Наполи отыграл в 155 матчах, в которых забил 30 голов и отдал 17 передач.

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