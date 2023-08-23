Відносини 28-річного мексиканця з президентом неаполітанців Ауреліо Де Лаурентісом погіршилися. Ірвінг Лосано може опинитися поза складом Наполі і не зіграти в поточному сезоні.

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Як повідомляє Get football news Italy, вінгер відмовився продовжувати угоду з неаполітанцями. Лосано попросив Де Лаурентіса виставити його на трансфер. Втім, пропозицій щодо гравця так і не надійшло. Президент Наполі пригрозив Лосано, що виключить його зі складу команди. Новий менеджер Руді Гарсія усвідомлює напруженість між 28-річним футболістом і президентом. Наставник працює над досягненням гідного рішення найближчим часом.

Нагадаємо, що Ірвінга Лосано Наполі купив у ПСВ за рекордні 45 мільйонів євро. До приходу в команду Віктора Осімхена за 75 млн мексиканець був найдорожчим гравцем у складі неаполітанців. Лосано за Наполі відіграв в 155 матчах, в яких забив 30 голів та віддав 17 передач.

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