Наполи продлил контракт с одним из лидеров – футболист сыграл важную роль в чемпионском сезоне
Наполи объявил о продлении контракта с защитником Марио Руем. Об этом пишет клубная пресс-служба.
Реал окончательно определился по трансферу Мбаппе – неожиданный поворот
Новое соглашение действует до 30 июня 2026 года. Финансовые детали контракта не разглашаются.
32-летний португалец в прошлом сезоне провел 28 матча за Наполи и сделал 8 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Италии.
Роналду запустил "золотую лихорадку" – Саудовская Аравия способствует богатым, унижает слабых и долларами затыкает критиков
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter