Марио Руй останется в Наполе до лета 2026 года.

Наполи объявил о продлении контракта с защитником Марио Руем. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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Новое соглашение действует до 30 июня 2026 года. Финансовые детали контракта не разглашаются.

32-летний португалец в прошлом сезоне провел 28 матча за Наполи и сделал 8 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Италии.

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