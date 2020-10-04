Неаполитанская команда не приехала в Турин на игру 3-го тура чемпионата Италии.

На поединок вышли только бригада арбитров и футболисты Ювентуса. Команда Дженнаро Гаттузо не прибыла на игру, оставшись в Неаполе.

Ювентус – Наполи: подопечных Гаттузо не выпускают из города – центральный матч тура под угрозой срыва

Как известно, ранее неаполитанцам запретили покидать город из-за вспышки COVID-19. Таким способом местные власти региона Кампания пытаются преодолеть пандемию. Теперь судьбу центрального матча 3-го тура Серии А решит руководство лиги. Вероятно, Наполи получит техническое поражение, ведь в команде только два официально подтвержденных случаях COVID-19.

Регламент предусматривает возможность переноса игры в случае наличия 10-ти и более больных. Если в первой команде есть 13 здоровых футболистов, то команда должна выйти на поле.

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