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Переход Коноплянки в Фенербахче зависит от трансфера Эльмаса в Наполи, – СМИ

09:45 48 Читати українською
Переход Коноплянки в Фенербахче зависит от трансфера Эльмаса в Наполи, – СМИ
Евгений Коноплянка / Reuters

Фенербахче согласовывает последние детали, связанные с будущим трансфером Евгения Коноплянки.

Фенербахче продолжает переговоры с Шальке насчет трансфера украинского полузащитника Евгения Коноплянки, сообщает Cafe Siyaset.

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По информации источника, игрок согласился на подписание 3-летнего контракта с зарплатой 3 млн евро в год. Стоимость трансфера составит 4 млн евро.

Фенербахче ожидает окончания перехода полузащитника Элифа Эльмаса в Наполи, чтобы вырученные деньги использовать для завершения сделки с Коноплянкой.

Шальке хочет принять решение относительно украинского полузащитника в течение следующих 1-2 недель.

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