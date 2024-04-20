Будущее Стефано Пиоли решено. Клуб завершит с ним сотрудничество, хотя его контракт рассчитан до лета 2025 лета. В ближайшее время стороны планируют уладить все формальности, сообщает Фабрицио Романо.

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Милан уже активно ищет замену. От кандидатуры Антонио Конте решили отказаться из-за его вспыльчивого характера. Все идет к тому, что "россонери" пригласят иностранца. Сейчас фамилий много, но Даниэле Лонго утверждает, что "россонери" уже наладили контакты с экс-наставником Шахтера Паулу Фонсекой. У португальца летом завершается контракт с Лиллем.

Напомним, Стефано Пиоли возглавил Милан осенью 2019 года, а в сезоне 2021/22 сумел завоевать с "россонери" чемпионство. Это единственный трофей в его тренерской карьере. Сейчас он провел во главе "дьяволов" 234 матча, в которых команда одержала 131 победу.

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