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Малиновский: Агенты Ювентуса мне не звонили, а Роналду после гола, может, запомнит меня лучше

09:44 - Читати українською
Малиновский: Агенты Ювентуса мне не звонили, а Роналду после гола, может, запомнит меня лучше
Руслан Малиновский / Getty Images

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский поделился эмоциями от матча с Ювентусом (2:2), в котором он отметился забитым мячом.

55’ Криштиану Роналду
90’ Криштиану Роналду
 
Дуван Сапата 16’
Руслан Малиновский 80’
16’ Дуван Сапата
55’ Криштиану Роналду
80’ Руслан Малиновский
90’ Криштиану Роналду

"Нет, агенты Ювентуса мне не звонили, таких разговоров не было (смеется). Я не думаю, что Роналду вспоминал поражение Португалии на Олимпийском в прошлом году. Может, после этого гола он запомнит меня лучше.

Шикарный гол Малиновского в видеообзоре матча Ювентус – Аталанта – 2:2

Да, у меня было незначительное повреждение перед игрой. Были неприятные ощущения в боковой связке колена. Прошел все процедуры на базе и уже через два дня был готов. Конечно, с правой я забил не случайно. Это больше после проблем с "крестами" в Генке. Стал больше работать правой, так как левой долго боялся. Поэтому после этой травмы я подтянул правую, начал забивать на тренировках, пытался в играх и, слава Богу, наконец получилось", – рассказал Малиновский в комментарии ПроФутбол.

Напомним, украинец провел за Аталанту 37 матчей в текущем сезоне, отметившись 7 голами и 5 ассистами.

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Италия Ювентус - Аталанта Руслан Руслан Малиновский Ювентус Ювентус Аталанта Аталанта Украинцы за рубежом
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