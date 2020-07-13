Малиновский: Агенты Ювентуса мне не звонили, а Роналду после гола, может, запомнит меня лучше

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский поделился эмоциями от матча с Ювентусом (2:2), в котором он отметился забитым мячом.

"Нет, агенты Ювентуса мне не звонили, таких разговоров не было (смеется). Я не думаю, что Роналду вспоминал поражение Португалии на Олимпийском в прошлом году. Может, после этого гола он запомнит меня лучше.

Шикарный гол Малиновского в видеообзоре матча Ювентус – Аталанта – 2:2

Да, у меня было незначительное повреждение перед игрой. Были неприятные ощущения в боковой связке колена. Прошел все процедуры на базе и уже через два дня был готов. Конечно, с правой я забил не случайно. Это больше после проблем с "крестами" в Генке. Стал больше работать правой, так как левой долго боялся. Поэтому после этой травмы я подтянул правую, начал забивать на тренировках, пытался в играх и, слава Богу, наконец получилось", – рассказал Малиновский в комментарии ПроФутбол.

Напомним, украинец провел за Аталанту 37 матчей в текущем сезоне, отметившись 7 голами и 5 ассистами.

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