Статусом неприкосновенного может похвастаться только Хвича Кварацхелия, сообщает Il mio Napoli.

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Грузин в дебютном сезоне стал любимцем фанатов Наполи и Аурелио Де Лаурентиса. Босс партенопейцев уже думает о переподписании контракта с 22-летним вингером на лучших условиях. Ситуации Осимхена и Кима другие. Нигериец публично намекает на свои планы перейти в АПЛ, а у кореца есть клаусула на сумму около 50 млн евро. Наполи придется учитывать желания этих футболистов и слушать потенциальные предложения.

Напомним, уже скоро команда Спалетти может оформить Скудетто, которого Неаполь ждал 33 года. Финансовое положение клуба улучшил и первый в истории четвертьфинал ЛЧ, где не удалось справиться с Миланом.

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