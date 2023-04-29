Наполи сделал неприкосновенной лишь одну из своих трех звезд
Наполи будет готов слушать предложения по ключевым игрокам, но есть одно исключение.
Статусом неприкосновенного может похвастаться только Хвича Кварацхелия, сообщает Il mio Napoli.
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Грузин в дебютном сезоне стал любимцем фанатов Наполи и Аурелио Де Лаурентиса. Босс партенопейцев уже думает о переподписании контракта с 22-летним вингером на лучших условиях. Ситуации Осимхена и Кима другие. Нигериец публично намекает на свои планы перейти в АПЛ, а у кореца есть клаусула на сумму около 50 млн евро. Наполи придется учитывать желания этих футболистов и слушать потенциальные предложения.
Напомним, уже скоро команда Спалетти может оформить Скудетто, которого Неаполь ждал 33 года. Финансовое положение клуба улучшил и первый в истории четвертьфинал ЛЧ, где не удалось справиться с Миланом.
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