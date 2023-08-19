Сага с возвращением Руслана Малиновского в Серию А успешно подошла к своему концу.

Украинский полузащитник Марселя Руслан Малиновский продолжит карьеру в Дженоа, сообщает официальный сайт генуэзцев.

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30-летний футболист присоединился к бывшей команде Андрея Шевченко на правах аренды с правом выкупа за 10 млн евро.

Напомним, Малиновский перешел в Марсель из Аталанты за 10 млн евро. За провансальцев украинец сыграл в 23 матчах, забив два гола и оформив одну результативную передачу. Его контракт с французами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

К слову, Дженоа прошлый сезон провела в Серии В и по итогам чемпионата завоевала право вернуться в элиту.

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