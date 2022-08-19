Наполи объявил о переходе 25-летнего француза на своем официальном сайте. Танге Ндомбеле перебрался в Италию на правах аренды.

Аталанта купила защитника, которому может покориться необычное достижение

По информации инсайдеров, за временное соглашение Тоттенхэм получит 1 миллион евро, но продолжит платить часть зарплаты игроку. По завершении сезона Наполи сможет выкупить контракт Ндомбеле за 30 миллионов.

Напомним, летом 2019 года лондонцы заплатили за этого футболиста Лиону 60 млн. Однако Ндомбеле не смог стать важным игроком команды. Окончательно выгнал француза из Тоттензема Антонио Конте – прошлой зимой отправил в Лион, а теперь – в Наполи.