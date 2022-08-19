Наполі оголосив про перехід 25-річного француза на своєму офіційному сайті. Танге Ндомбеле перебрався в Італію на правах оренди.

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За інформацією інсайдерів, за тимчасову угоду Тоттенхем отримає 1 мільйон євро, але продовжить платити частину зарплати гравця. По завершенні сезону Наполі зможе викупити контракт Ндомбеле за 30 мільйонів.

Нагадаємо, влітку 2019 року лондонці заплатили за цього футболіста Ліону 60 млн. Однак Ндомбеле не зумів стати важливим гравцем команди. Остаточно вигнав француза з Тоттензема Антоніо Конте – минулої зими відправив у Ліон, а тепер – у Наполі.