Бергамаски договорились о переходе защитника Удинезе Брандона Соппи. Француз подписал контракт на 4 сезона, сообщает официальный сайт Аталанты. Сумма трансфера составила 9 миллионов евро.

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Интересно, что 20-летний футболист может установить очень необычное достижение. Дело в том, что у Соппи есть шанс сыграть два матча подряд в Серии А против одного соперника. В первом туре Брандон провел матч с Миланом в составе Удинезе, а уже в воскресенье с действующими чемпионами встретится Аталанта.

К слову, Брандон Соппи перебрался в Италию всего год назад. В прошлом сезоне француз сыграл 28 матчей без результативных действий. Его основная позиция – правый защитник, но способен при необходимости сыграть на любом месте в обороне.

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