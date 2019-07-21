Наполи нашел неожиданную альтернативу Хамесу

Итальянский Наполи обратил внимание на лидера французского Лиона Набиля Фекира.

"Партенопейцы" уже связались с французом относительно возможного трансфера, сообщает L'Equipe.

Наставник Лиона надеется, что Фекир как можно быстрее покинет команду

Вариант с Фекиром возник из-за трудностей с подписанием атакующего хавбека Реала Хамеса Родригеса. Колумбиец был главной летней целью Наполи, но стороны не сумели договориться о сумме компенсации за лучшего бомбардира ЧМ-2014. Зато с Фекиром уже согласованы условия личного контракта.

В данный момент Наполи готовит предложение Лиону по трансферу Фекира. Правда, у неаполитанцев есть серьезный конкурент – Бетис стремится заменить 26-летним французом Ло Чельсо, на которого претендует Тоттенхэм.

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