Наполі знайшов несподівану альтернативу Хамесу

Італійський Наполі звернув увагу на лідера французького Ліона Набіля Фекіра.

"Партенопейці" вже зв'язалися із французом щодо можливого трансферу, повідомляє L'Equipe.

Наставник Ліона сподівається, що Фекір якнайшвидше покине команду

Варіант із Фекіром виник через труднощі з підписанням атакувального хавбека Реала Хамеса Родрігеса. Колумбієць був головною літньою ціллю Наполі, але сторони не зуміли домовитися щодо суми компенсації за найкращого бомбардира ЧС-2014. Натомість із Фекіром вже узгоджено умови особистого контракту.

Наразі Наполі готує пропозицію Ліону щодо трансферу Фекіра. Щоправда, в неаполітанців є серйозний конкурент – Бетіс прагне замінити 26-річним французом Ло Чельсо, на якого претендує Тоттенхем.

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