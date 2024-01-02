В матче с Монцей, который состоялся в рамках 18-го тура Серии А, основной вратарь Наполи Алекс Мерет получил мышечную травму. Несмотря на это, он отразил удар с пенальти в исполнении Пессины и доиграл матч до 74-й минуты – именно тогда его заменил итало-украинский вратарь Никита Контини-Барановский, который теоретически имеет право выступать за сборную Украины.

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Наставник Наполи Вальтер Мадзарри выпустил на замену Контини-Барановского, а не Пьерлуиджи Голлини, потому что последнего не было в заявке из-за болей в левой лодыжке. Голлини вернулся в общую группу только сегодня, 2 января.

Как информирует Gazzetta dello Sport, "адзурри" рискуют потерять Мерета примерно на 20-30 дней – вратарь пропустит матчи чемпионата Италии против Торино и Салернитаны, а также, возможно, полуфинал Суперкубка Италии против Фиорентины. Сообщается, что по состоянию на сегодняшний день боссы клуба не планируют выходить на трансферный рынок с целью подписания нового вратаря.

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