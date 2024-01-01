Украинец находится в сфере интересов многих топ-клубов Европы, но наиболее конкретный интерес из Италии. Там на Судакова претендуют Наполи и Ювентус.

Судаков в Ювентусе: в Италии раскрыли, какую зарплату предлагают лидеру Шахтера

По информации Calciomercato, главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри лично настаивает на подписании 21-летнего украинца. Однако боссы Ювентуса понимают, что это очень серьезная инвестиция, на которую придется выделить не менее 30 миллионов евро. Помешать "бьянконери" может Наполи. Отмечается, что действующие чемпионы Италии могут прийти за Судаковым уже в январе.

Напомним, после продажи Михаила Мудрика именно Судаков стал главным активом Шахтера. В нынешнем сезоне Георгий сыграл на клубном уровне 18 матчей, в которых забил три гола и отдал один ассист. Действующий контракт футболиста с донецким клубом рассчитан до лета 2028 года.

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