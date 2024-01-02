У матчі з Монцою, який відбувся в рамках 18-го туру Серії А, основний воротар Наполі Алекс Мерет отримав м'язову травму. Попри це, він відбив удар із пенальті у виконанні Пессіни та дограв матч до 74-ї хвилини – саме тоді його замінив італо-український воротар Микита Контіні-Барановський, який теоретично має право виступати за збірну України.

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Наставник Наполі Вальтер Мадзаррі випустив на заміну Контіні-Барановського, а не П'єрлуїджі Голліні, бо останнього не було в заявці через болі в лівій щиколотці. Голліні повернувся в загальну групу тільки сьогодні, 2 січня.

Як інформує Gazzetta dello Sport, "адзуррі" ризикують втратити Мерета приблизно на 20-30 днів – воротар пропустить матчі чемпіонату Італії проти Торіно та Салернітани, а також, можливо, півфінал Суперкубка Італії проти Фіорентини. Повідомляється, що станом на сьогоднішній день боси клубу не планують виходити на трансферний ринок з метою підписання нового воротаря.

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