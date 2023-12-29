В рамках программы дня в 18-м туре итальянской Серии А было проведено несколько матчей. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2023/24, 20-й тур

Наполи – Монца – 0:0

Нереализованный пенальти: Пессина, 68 (Монца)

Фиорентина – Торино – 1:0

Гол: Раньери, 83

Лацио – Фрозиноне – начало в 21:45

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Наполи в родных стенах принимал Монцу. Встреча не порадовала болельщиков голами, но яркого в ней было много. Тренеры обеих команд получили красную, партенопейцы провели 25 ударов по воротам (против 8 у гостей), но едва не пропустил с пенальти – Мерет спас, парировав выстрел Пессины.

А на 74-й минуте Мерета пришлось заменить на голкипера украинского происхождения – Никиту Контини-Барановского. К сожалению, увидеть его сейвов не удалось, ведь Монца перестала попадать в створ, да и вообще атаковала и била редко. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Наполи отстал от топ-4 уже на четыре очка.

Такой же счет могли увидеть и на "Артемио Франки", где Фиорентина принимала Торино. К счастью для "фиалок", на 83-й минуте гол забил Раньери – а вот в составе туринцев такого героя не нашлось. "Быки" потерпели минимальное поражение, а флорентийцы вернулись в зону ЛЧ.

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