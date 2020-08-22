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Наполі розпочав переговори з Шахтарем щодо Матвієнка – новачок АПЛ також претендує на захисника, – журналіст

08:25 - Читать на русском
Наполі розпочав переговори з Шахтарем щодо Матвієнка – новачок АПЛ також претендує на захисника, – журналіст
Микола Матвієнко / Сайт Шахтаря

Оборонець Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко знову став ціллю клубів провідних європейських ліг.

Наполі вже веде переговори з "гірниками" щодо 24-річного захисника, стверджує сайт журналіста Альфредо Педулли.

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Італійський клуб у літнє трансферне вікно збирається придбати двох захисників, і один з пріоритетних варіантів саме Матвієнко. Наполі приваблює вік українця та його здатність зіграти на двох позиціях – в центрі і на лівому фланзі оборони. Конкуренцію "партенопейцям" може скласти Лідс, який саме піднявся в англійську Прем'єр-лігу.

За даними Transfermarkt, контракт Матвієнка з Шахтарем чинний до літа 2021 року, а поточна ціна складає 4 млн євро. Взимку гравця збірної України пов'язували з лондонським Арсеналом, однак "каноніри" так і не змогли домовитися з керівництвом донецького клубу.

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