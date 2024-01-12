Главный тренер Дженоа Альберто Джилардино обеспокоен потерями в преддверии 20 тура Серии А против Торино.

"Экубан выбыл из-за мышечного напряжения. Торсбю и Пушкаш также недоступны. Мы только что продали Дрегушина, а Спенс успел провести только одну тренировку.

Тоттенхэм официально приобрел защитника – "шпоры" предпочли его Забарному

На количественном уровне у нас возникла определенная чрезвычайная ситуация. Впрочем, я доверяю тем, кто будет готов. Малиновский имел небольшую проблему, но он должен быть доступен", – заявил Джилардино на пресс-конференции.

Напомним, матч Дженоа – Торино состоится 13 января, начало в 16:00. "Грифоны" уступают сопернику 2 позициями и 6 очками.

Ювентус разгромил Фрозиноне в 400-м матче Аллегри во главе команды – Милик повторил достижение Дель Пьеро