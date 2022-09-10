Специя в рамках 6-го тура итальянского первенства дала бой Наполи, но поражение не избежала (0:1) – не в последнюю очередь благодаря Виктору Коваленко. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2022/23, 6-й тур

Наполи – Специя – 1:0

Голы: Распадори, 89

Интер – Торино – начало в 19:00

Сампдория – Милан – начало 21:45

Программу 6-го тура Серии А открывал поединок в Неаполе, где Наполи принимал Специю. После разгрома Ливерпуля никто не сомневался в победе подопечных Лучано Спалетти – впрочем, фаворит проявил себя очень неоднозначно. Хозяева и правда доминировали, удерживая мяч 63% игрового времени и нанеся почти 30 ударов по воротам, однако действительно голевых моментов было немного. Суммарная острота моментов к 89-й минуте составляла всего 1,64 xG.

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Специя при этом несколько раз опасно огрызнулась. В одном из эпизодов Кивиор вообще обворовал защитника в метре от ворот и пробил в пустые с острого угла, но сферу вынесли с линии. На 62-й же минуте Лука Готи выпустил Коваленко, однако украинец ничем не запомнился. Статистика Виктора выглядит удручающе.

Специя держалась достойно, однако на 89-й минуте Наполи таки дожал соперника. Симеоне прорвался правым флангом и покатил на 11 метров под удар Гаэтано, тот нормально пробить не смог, но мяч дошел до Распадори – Джакомо пробил в ближний угол. Обидно, ведь за Распадори во время его входа в штрафную следил наш Коваленко. 1:0! Наполи празднует победу.

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